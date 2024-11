G.P. 20 luglio 2021 Bach: rivisitazioni al Museo Arborense Quinto appuntamento Rassegna “Musica nelle sere d’estate” 2021. Venerdì alle ore 19.30, “Bach e non solo - Rivisitazioni dal Barocco”, del duo composto da Lucio Garau (pianoforte) e Enrico Sesselego (chitarra elettrica).



ORISTANO - Venerdì 23 luglio alle ore 19.30, presso la Sala San Pio X del Museo Diocesano Arborense, si terrà il quinto appuntamento Rassegna “Musica nelle sere d’estate” 2021 dal titolo “Bach e non solo - Rivisitazioni dal Barocco”, del duo composto da Lucio Garau (pianoforte) e Enrico Sesselego (chitarra elettrica).



Enrico Sesselego ha lavorato per molti anni a Los Angeles dove ha collaborato con musicisti di fama internazionale (Led Zeppelin, Jimi Hendrix) insegnando presso il Musicians Institut di Nashville. Lucio Grau è un pianista già noto al pubblico oristanese. Ha suonato diversi tipi di strumenti a tastiera del XVI, XVII, XVIII, XIX e XX secolo sia come solista, da solo e con orchestra, che accompagnando cantanti e strumentisti in molti paesi europei e nelle due Americhe. Alla luce delle riflessioni sul problema dell’interpretazione, condotte nell’ambito della pratica compositiva e della musica acusmatica, va intesa anche la sua attività di interprete pianistico. L’obbiettivo a cui mira è rendere in modo chiaro e semplice la complessità delle pagine che interpreta.



Il duo proporrà in chiave moderna delle rivisitazioni dal Barocco, con pianoforte e chitarra elettrica. Il programma: Guillame Machaut con “Ma fin est mon commencement”; Girolamo Frescobaldi , Canzone quarta, Canzone Francese del principe (attribuita a Gesualdo Da Venosa), Johann Sebastian Bach, Concerto in fa minore BWV 1056 Adagio, Invenzioni a tre voci, n .3, 4, 7, 9, 11, 14, invenzioni a due voci n. 6, 9, Johann Sebastian Bach, Variazioni Goldberg, Aria, Variazione 1, Variazione 2, Variazione 3: canone all’unisono, Variazione 4, Johannes Brahms, Fantasie op. 116, Intermezzo n. 4 in Mi maggiore, Adagio. Il concerto è inserito nella 47^ stagione Concertistica 2021 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero la Cultura e della Fondazione di Sardegna. Si consiglia la prenotazione in osservanza alle norme anti Covid.