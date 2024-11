G.P. 20 luglio 2021 Finale Cinemadamare: attesa a Villanova Domani sera la finale della Weekly Competition di Cinemadamare 2021 in piazza a Villanova Monteleone. La coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dai generi più disparati: dal comico al drammatico e dal film sperimentale al mondo fantastico e mistico.



VILLANOVA MONTELEONE- Finale per Cinemadamare a Villanova Monteleone: la Weekly Competition di Cinemadamare 2021 nel Comune sardo alle ore 21:00 presso Piazza Pietro Arru (ex Mercato Vecchio). Tutti i cittadini potranno finalmente assistere ai film girati nell’ultima settimana tra le bellezze del comune di Villanova, in cui registi, attori, fonici e direttori della fotografia hanno creato molti set cinematografici a cielo aperto a partire da venerdì 16 luglio. La coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dai generi più disparati: dal comico al drammatico e dal film sperimentale al mondo fantastico e mistico.



Sono quarantacinque i filmmaker provenienti da 22 paesi diversi per il più grande raduno itinerante di filmmaker al mondo con la gara di short film girati da giovani filmmaker, italiani e stranieri, dal centro del paese fino alle coste del comune, tra il lago e i siti archeologici. È stata una settimana di intensa attività, tra proiezioni di film di grandi registi internazionali, la produzione di cortometraggi e la masterclass tenuta dallo scrittore e giornalista sardo Flavio Soriga. Le varie opere sono firmate a livello internazionale: da Penelope Zouganeli dalla Grecia, Elizabeth Martinez dagli Stati Uniti, Marius Stancu dalla Romania, Edouard Lemiale dalla Francia e Marie Guimond dal Canada, Jules Baron dalla Francia, Giovanna Cassese dal Messico e Marc Folch dalla Spagna. E dall’Italia: Lorenzo Baldi da Roma, Max Miecchi da Ancona, Alessandro Panzolli da Udine, Livio Egizzo e Lorenzo Sorbi dalla Toscana, Giuseppe Circelli da Pisa e Simone Montacci da Roma.



Tutti i filmmaker hanno risposto positivamente agli stimoli della città, che ha ispirato moltissime sceneggiature originali, che hanno reso la competizione ancora più avvincente - afferma la filmmaker milanese Serena Salentina - Ci si sente a casa, tutti i villanovesi hanno dimostrato un grande interesse verso il cinema e le nostre attività, si sono messi a disposizione per aiutarci e risolvere ogni nostro problema. Il coinvolgimento di tutti gli abitanti è stato inaspettato e l’accoglienza calorosa”. I giovani cineasti si sono confrontati con le imprese e le attività commerciali della città, con tutta la comunità che ha risposto offrendo ai giovani cineasti supporto logistico, spunti interessanti, e si è messa a totale disposizione dei giovani registi per trovare location e attori per ricoprire ruoli di comparse o protagonisti nei film girati durante gli ultimi sei giorni a Villanova Monteleone.



Nella foto: il backstage a Villanova Monteleone