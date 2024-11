Cor 20 luglio 2021 Una tartaruga sceglie il lido di Cea E´ il quarto nido scoperto recentemente in Sardegna. La segnalazione al Corpo Forestale è giunta da una giovane turista che domenica sera si è accorta della tartaruga e della possibile presenza di un nido



TORTOLI' - Ha scelto la bellissima spiaggia di Cea per deporre le uova uno splendido esemplare di tartaruga Caretta caretta. Si tratta del quarto nido scoperto recentemente nelle spiagge sarde. La segnalazione al Corpo Forestale è giunta da una giovane turista che domenica sera si è accorta della tartaruga e della possibile presenza di un nido.



Così gli agenti sono intervenuti sul posto e verificato l’effettiva presenza del nido che si trova a metà della spiaggia nel tratto di arenile prossimo al confine con il Comune di Bari Sardo. Si è immediatamente attivato il protocollo nell’ambito della 'Rete regionale per la conservazione della fauna marina', coordinato dell'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente, che vede coinvolti Ias-Cnr, CReS - Centro di Recupero del Sinis, Corpo Forestale e Capitaneria.



Il nido è stato messo in sicurezza e disposto il presidio che verrà costantemente monitorato della Rete regionale col supporto dell'Amministrazione comunale fino alla schiusa delle uova che avverrà tra circa 40/60 giorni. Per l’Amministrazione una bellissima notizia, un evento piuttosto raro: le tartarughe scelgono con cura le spiagge dove deporre le proprie uova. Sicuramente un ottimo segnale. Si raccomanda ai fruitori della spiaggia di mantenere comportamenti responsabili e rispettosi della presenza del nido che è segnalato e recintato.