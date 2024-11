Cor 20 luglio 2021 Servizio autobotte anche a Maristella Problemi ad Alghero per la non potabilità dell´acqua in periferia. Abbanoa mette a disposizione anche a Maristella la fornitura di acqua con autobotte. Operatività dalle ore 14 alle ore 17



ALGHERO - Il servizio di fornitura di Abbanoa dell’acqua potabile iniziato oggi (lunedì) a Fertilia, proseguirà da domani con le seguenti modalità: la mattina, dalle ore 10,00 e fino alle 13,00 a Fertilia, in Piazza San Marco. Il pomeriggio, dalle 14,00 alle 17,00 a Maristella nella piazza antistante il campo sportivo. Il servizio, modulato per meglio assecondare le esigenze dei residenti resterà attivo fino ai risultati delle nuove analisi programmate sui campioni di acqua potabile che riscontreranno il rientro nei parametri di legge in merito alla conformità microbiologica.