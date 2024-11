video Cor 28 luglio 2021 Nave da Crociera in rada ad Alghero dopo due anni Questa mattina il primo arrivo di una nave da Crociera ad Alghero dell’era "post Covid". Alla fonda l´Europa 2 del gruppo tedesco Hapag Lloyd, con clientela di elevato target. I servizi a terra sono gestiti dall´agenzia marittima Oliva Shipping & Travel



ALGHERO - Tappa nel golfo di Alghero, direttamente da Palermo, per la Motonave "Europa 2", lunga 226 metri per 48.000 mila tonnellate di stazza lorda, appartenente al gruppo crocieristico tedesco Hapag Lloyd, compagnia di altissimo livello operante sul mercato tedesco ed internazionale con clientela di elevato target. L'ultima nave da crociera ad arrivare ad Alghero era stata la M/N Le Ponant il 20 ottobre 2019. Battente bandiera di Malta, prima di Alghero la cruise ship costruita nel 2013 aveva fatto tappa a Palermo, Catania, Kerkira (Curfu), Katakolon e Piraeus in Grecia. I servizi a terra sono gestiti dall'agenzia marittima Oliva Shipping & Travel di Alghero. La presenza di questo tipo di navi certifica per l'ennesima volta il grande appeal del porto del nord ovest della Sardegna nel mercato crocieristico mondiale, nonostante il cronico disinteresse delle istituzioni rispetto ad un settore del turismo strategico e con enormi potenzialità di sviluppo.