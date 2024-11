S.A. 28 luglio 2021 Da Sennori tonnellate di fieno per il Montiferru In totale saranno quindi consegnate 2,5 tonnellate di fieno agli allevatori del Montiferru. Anche i privati cittadini di Sennori hanno deciso di mobilitarsi e hanno aperto diverse raccolte di fondi



SENNORI - Sennori si mobilità per aiutare le popolazioni del Montiferru colpite dagli incendi che nei giorni scorsi hanno devastato l’Oristanese. Dai contatti avviati con i responsabili dei Comuni il cui territorio è stato attraversato dalle fiamme, è emerso che l’urgenza primaria, al momento, è la mancanza di foraggio e fieno per nutrire gli animali sopravvissuti ai roghi nelle numerose aziende zootecniche danneggiate dalla catastrofe.



L’amministrazione comunale ha quindi deciso di attivarsi per organizzare la raccolta e la consegna di fieno alla Protezione civile nei territori coinvolti negli incendi. L’organizzazione dei mezzi e il trasporto fino a destinazione delle ballette di fieno che saranno raccolte sono stati affidati alla Compagnia barracellare di Sennori.



Allo stesso tempo, la giunta comunale, guidata dal sindaco, Nicola Sassu, sta predisponendo una delibera per l’’acquisto di 500 ballette di fieno da 25 kg ciascuna. Altre 500 ballette sono state già messe a disposizione della spedizione da alcune aziende agricole della zona. In totale saranno quindi consegnate 2,5 tonnellate di fieno agli allevatori del Montiferru. Anche i privati cittadini di Sennori hanno deciso di mobilitarsi e, in accordo con il sindaco, hanno aperto diverse raccolte di fondi: i soldi così raccolti saranno utilizzati per l’acquisto di materiale di prima necessità da consegnare ai cittadini dei Comuni più colpiti dagli incendi.