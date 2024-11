S.A. 28 luglio 2021 Mostra dell´Ail alla Torre Sulis L’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi che ogni anno con le sue iniziative raccoglie fondi in aiuto dei pazienti emopatici



ALGHERO - Da oltre quindici anni è l’appuntamento fisso dell’estate algherese. Anche quest’anno, per la diciassettesima edizione consecutiva, nel fitto calendario degli eventi estivi ad Alghero troverà spazio la mostra di manufatti “I colori dell’Ail”, l’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi che ogni anno con le sue iniziative raccoglie fondi in aiuto dei pazienti emopatici.



Dopo essere stata ospitata per diversi anni presso la torre San Francesco con tappa anche al Lo Quarter e all’ex circolo dei Marinai, l’edizione 2021 si sposta alla torre dell’Esperò Reial o torre Sulis. Il taglio del nastro avverrà venerdì 30 luglio alle ore 19,00. Da sabato 31 luglio a domenica 8 agosto la mostra sarà aperta ogni giorno dalle 19,00 alle 23,30. I fondi raccolti nei dieci giorni di apertura saranno devoluti a Casa Ail Sassari Odv, che nel 2022 celebrerà i trent’anni di vita, centro presieduto da Marilena Rimini Fiori. Manufatti, dipinti, decoupage ed oggettistica.



In vendita ci saranno oggetti fatti a mano dai volontari dell’Ail ma anche borse da mare, plaid, tovaglie, grembiuli, presine, cuscini, copri ombrelli, dipinti, ninnoli, libri, cd e dvd e tanto altro. La mostra di beneficienza ha avuto un prologo lo scorso giugno con l’esposizione presso il centro commerciale Porte di Sassari denominato “A passeggio con l’Ail”. L’ingresso a “I colori dell’Ail”, che gode del patrocinio del comune di Alghero e Fondazione Alghero, è gratuito nel rispetto delle misure anti Covid.