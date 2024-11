Cor 28 luglio 2021 Il Bohemia Jazz Fest nel segno di Fresu Uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centro-est Europa, ha ospitato quest’anno un altro big del jazz italiano: Paolo Fresu, unanimemente considerato uno dei maggiori musicisti della scena jazz contemporanea



Il trio nasce infatti dall'esperienza teatrale del progetto "Tempo di Chet - La versione di Chet Baker",

prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano. Fondatore e direttore del festival internazionale Time in Jazz che dal 1988 si svolge annualmente a Berchidda (Sardegna) nel mese di agosto, Paolo Fresu, come musicista e come operatore culturale, nella sua lunga carriera ha contributo ad avvicinare alla musica jazz un pubblico sempre più numeroso di appassionati.



Il concerto, organizzato dal Bohemia Jazz Fest, con il sostegno dell’Istituto Italiano di

Cultura di Praga, fa parte del progetto “Sardegna. L’isola delle meraviglie”, patrocinato

dalla Regione Autonoma della Sardegna, in collaborazione con l’ENIT – Ente Nazionale

Italiano per il Turismo, CAMIC – Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, Progetto

Repubblica Ceca, La Pagina, Ichnusa Botega Bistrot e Sardegna Travel. Il progetto rientra

nell’ambito del piano di promozione integrata “VivereALL’Italiana”, promosso dal Ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.