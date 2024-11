G.P. 29 luglio 2021 “Olivo Millenario” di Cuglieri: la rinascita Il consiglio di amministrazione della Filiera Olivicola Sardegna offre assistenza agronomica e tecnica da parte di esperti della filiera olivicola sarda per il recupero dell’olivo centenario di Cuglieri. Si muoverà per aiutare il territorio del Montiferru, in particolare la comunità di Cuglieri, di Tresnuraghes e Sennariolo.



ORISTANO - La filiera olivicola Sardegna dona mille piantine di ulivo a chi ha avuto oliveti bruciati. È stata aperta una sottoscrizione per dare un contributo per recupero alberi bruciati e consentire il reinnesto dal ricaccio dei polloni del pedale. Si offre inoltre di dare supporto e assistenza agronomica e tecnica da parte di esperti della filiera olivicola sarda per il recupero dell’olivo centenario di Cuglieri. Il consiglio di amministrazione della Filiera Olivicola Sardegna a seguito dell’analisi della grave situazione causata dall’incendio che ha colpito sabato e domenica il territorio del Montiferru, si muove in aiuto della comunità di Cuglieri, di Tresnuraghes e Sennariolo.



È stata confermata la piena disponibilità dei tecnici e operatori esperti in olivicoltura, a totale spesa di Filiera Olivicola Sarda, per eseguire tutte le operazioni agronomiche necessarie per la ripresa vegetativa dell’Olivo Millenario” di Cuglieri, previo accordo con le Autorità pubbliche locali. Sono stati inoltre contattati i rappresentanti territoriali, in particolare il Vice Presidente Bruno Meloni residente a Seneghe e il componente del CDA Mario Putzolu residente a Santulussurgiu, che hanno illustrato la situazione dei danni causati dall’incendio agli oliveti, in modo particolare quelli del territorio di Cuglieri, dove sono stati praticamente distrutti il 95% degli stessi.



La filiera intende inoltre promuovere azioni di aiuto a favore del recupero dell’olivicoltura del Montiferru, considerato territorio ad alta vocazione tradizionalmente olivicola e produttrice di oli extravergini di altissima qualità, vincitori di importanti concorsi. Il direttivo intende inoltre avviare una pubblica sottoscrizione raccolta fondi a favore del recupero e impianto di oliveti nel territorio di Cuglieri e devolvere il ricavato della sottoscrizione, sempre al comune di Cuglieri, affinché venga concesso un minimo contributo economico a favore dei proprietari degli olivi che non siano stati danneggiati irreversibilmente, per poter eseguire una loro potatura ed il reinnesto del pollone del pedale. Con questo spirito, Filiera Olivicola Sarda, intende dare il proprio contributo per la rinascita economica e ambientale di un territorio importante della Sardegna ed in particolare per la coltura olivicola.