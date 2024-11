Cor 29 luglio 2021 Del Rio responsabile minibasket Dinamo La società di Sassari punta fortemente sul rilancio del settore minibasket con l’inserimento nello staff biancoblu di un’eccellenza sarda







SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna annuncia con soddisfazione che Massimiliano Del Rio sarà il responsabile del minibasket Dinamo e Dinamo Academy. Un nuovo ruolo, fortemente voluto dalla società, nato con l'intento di rilanciare un settore come quello del minibasket che negli ultimi anni è stato duramente colpito dalla pandemia, che ha quasi azzerato i suoi numeri ma che ora punta a ripartire e consolidarsi per poter creare una base di giovani atleti da far crescere con la prospettiva di assicurare il futuro al movimento cestistico sardo.«Sono molto contento dell'accordo raggiunto con Massimiliano Del Rio - commenta il responsabile del settore giovanile Giovanni Piras - poiché lo reputo una delle eccellenze del minibasket in Sardegna. Il nuovo responsabile, insieme ai coach Andrea Mulas e Andrea Paolella, avrà il compito di rilanciare in questa stagione il nostro movimento minibasket e per farlo non potevamo scegliere staff migliore».. Massimiliano Del Rio, portotorrese classe 1970, è istruttore nazionale minibasket dal 1995. Nel 1996 ha ideato e fondato l'ASD Centro Minibasket Porto Torres, società della quale è attualmente presidente; con i ragazzi cresciuti nel CMB Porto Torres ha vinto diversi titoli regionali sia nel settore minibasket che nelle categorie Under 13 e Under 14. Dal 2008 al 2012 ha rivestito il ruolo di responsabile minibasket della provincia di Sassari. Nel 2007 e nel 2014 ha partecipato con i gruppi Under 14 alle finali nazionali di categoria a Bormio e, sempre nel 2007, ha vinto lo scudetto italiano nella categoria 3x3 Under 13 maschile.