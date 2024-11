Cor 30 luglio 2021 In arrivo il bonus per i birrifici artigiani 10milioni di euro a disposizione per produrre “bionde e rosse”. Beneficio previsto dal decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73 del 2021), appena convertito in Legge



CAGLIARI – In arrivo il bonus per i birrifici artigiani: 10milioni di

euro a disposizione per produrre “bionde e rosse”. 39 i birrifici

artigiani sardi. Maria Amelia Lai e Daniele Serra (Confartigianato

Sardegna): “Serve una legge sarda per tutelare la vera birra artigiana

e i piccoli produttori locali”.



Anche i birrifici artigiani della Sardegna potranno sfruttare il bonus

da 10milioni di euro che il Governo ha stanziato per sostenere i

piccoli produttori di “bionda e rossa”. La bella, buona e spumeggiante, notizia arriva dal beneficio previsto dal decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73 del 2021), appena convertito in Legge.



Il sostegno, previsto per dare spinta e sostegno al settore fortemente colpito dalla conseguenze legate all’emergenza Covid-19, si concretizza in un contributo a fondo perduto, 0,23 centesimi di euro per litro, riconosciuto ai piccoli birrifici produttori di birra artigianale. Per fare un esempio, su 10mila litri di birra prodotti, il bonus sarà pari a 2.300 euro, un gruzzoletto che le microrealtà potranno utilizzare per l’acquisto di macchinari oppure in ricerca, formazione e comunicazione.