S.A. 30 luglio 2021 Domenica Trofeo del Corall ad Alghero I migliori equipaggi locali e delle vicine marinerie di Bosa e Stintino-P.Torres si confronteranno in previsione del Campionato di Vela Latina che si disputerà in città i prossimi 3, 4 e 5 settembre



ALGHERO - Domenica 1 agosto, organizzato dalla Sezione della Lega Navale Italiana, è in programma nelle acque della rada di Alghero la IIa edizione della regata di vela latina “Trofeo del Corall”.



Con la sponsorizzazione del locale Y.C.A. e la consueta collaborazione del Consorzio Porto di Alghero i migliori equipaggi locali e delle vicine marinerie di Bosa e Stintino-P.Torres si confronteranno in previsione del Campionato IIIa Zona F.I.V. 2021 di Vela Latina che si disputerà nelle acque della Riviera del Corallo i prossimi 3, 4 e 5 settembre.



In tale occasione, oltre ai rappresentanti delle marinerie sarde che si contenderanno il titolo regionale, sono attese un buon numero di barche provenienti dalla Sicilia e da altre regioni della penisola che ricambieranno la recente visita dei gozzi algheresi “Annina 1920” e “Isthar” in occasione del Campionato Italiano svoltosi a Sciacca nello scorso mese di giugno.