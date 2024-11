Cor 31 luglio 2021 Basket 90 e Alghero, accordo per crescere Le Associazioni Sportive Basket 90 Sassari e Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero annunciano il nuovo accordo legato al Settore Giovanile Femminile che si pone come obiettivo, nel rispetto delle autonomie societarie, una collaborazione finalizzata alla crescita tecnica, e non solo, di chi pratica il gioco della pallacanestro



ALGHERO - Patto di ferro tra due delle maggiori realtà cestistiche del nord Sardegna in campo giovanile: Il Basket 90 Sassari e la ASD Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero. Le due società hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, per la realizzazione di un progetto comune che permetta di continuare a promuovere lo sport con i valori che da sempre sono stati perseguiti, ottimizzando sia le risorse umane, sia le risorse economiche. L’obiettivo finale è quello di far crescere nel rispetto delle regole del gioco, in un contesto di sereno divertimento e di irrinunciabile solidarietà di gruppo, ogni singola atleta che, accolta fin dal minibasket, possa far parte di un settore femminile interamente creato dalle due realtà isolane.



Il Basket 90 Sassari e la ASD Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero sono attive sul territorio provinciale e regionale da oltre 30 anni. Gli scopi delle due associazioni sono comuni, infatti promuovono la pratica sportiva secondo i principi della Carta Etica dello Sport, ad ogni livello, senza distinzione di genere, razza, provenienza, estrazione sociale o altro. Favoriscono e promuovono la socializzazione, l’uguaglianza, il rispetto e la solidarietà. Entrambe le associazioni, pur nella rispettiva autonomia ed identità, metteranno a disposizione del territorio l’esperienza maturata, per divenire un punto di riferimento per tutte le ragazze che vorranno avvicinarsi alla pallacanestro a livello agonistico o anche solo amatoriale, ma in un contesto socializzante e formativo. L’accordo prevede verifiche periodiche ed ha l’obiettivo di costruire un coordinamento stabile fra le associazioni molto snello e senza appesantimenti strutturali.



La A.S.D. Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero e la ASD Basket 90 Sassari disputeranno, nel complesso, i campionati giovanili sotto la guida e la responsabilità tecnica dell’Allenatore Giulio Fenu, al quale si riconosce una grandissima professionalità, competenza, conoscenza e passione, accompagnato in questa bellissima avventura dai giovani tecnici delle due associazioni, tutti entusiasti di un progetto che guarda al futuro della pallacanestro femminile giovanile isolana. Entrambe svolgono attività giovanile ed hanno fra le loro tesserate, atlete nate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 che potranno partecipare, nel prossimo anno sportivo 2021/2022 ai campionati giovanili della categoria, Under 17 (2006,2007 e 2008), Under 15 (2007, 2008 e 2009), Under 14 (2008 e 2009) ed Under 13 (2009 e 2010) ed intendono formare gruppi – squadra con la partecipazioni di tesserate di entrambe le associazioni.



Tale collaborazione permette a ciascuna realtà associativa di presentare la propria programmazione annuale e di trovare sostegno sia nella realizzazione, sia nella partecipazione alle diverse iniziative. Soddisfazione è stata espressa dalle presidentesse delle due Associazioni Sportive, Cristina Faedda per il Basket 90 Sassari e Giovannina Caria per la Pallacanestro Alghero. «Un risultato davvero incoraggiante ed emozionante , che non potrà che essere un ulteriore stimolo a fare sempre meglio». Le due associazioni sono inoltre accomunate dall’utilizzo della Metodologia del Modello Minibasket, modello e metodologia riconosciuti validi a livello culturale e scientifico in tutta Europa e che hanno permesso negli anni la crescita di gruppi Minibasket importanti arrivati alle finali Nazionali: atlete nate nell’anno 2004 per il Basket 90 e per la Scuola Addestramento.



Foto d'archivio