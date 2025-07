S.A. 9:23 Enrico Casu nella prima squadra della Dinamo Classe 2005, sassarese doc, Enrico è un prodotto puro del vivaio biancoblu. Il suo percorso in Dinamo è iniziato dal Minibasket, per poi proseguire attraverso tutte le categorie giovanili, con cui, in alcuni casi, ha avuto modo anche di partecipare alle finali nazionali delle varie categorie



SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna annuncia l’inserimento in pianta stabile di Enrico Casu nel roster della prima squadra per la stagione 2025/2026. Classe 2005, sassarese doc, Enrico è un prodotto puro del vivaio biancoblu: esterno con spiccate attitudini offensive, è un playmaker/guardia estroso, coraggioso, capace di attaccare il ferro in tanti modi diversi. Il suo percorso in Dinamo è iniziato dal Minibasket, per poi proseguire attraverso tutte le categorie giovanili, con cui, in alcuni casi, ha avuto modo anche di partecipare alle finali nazionali delle varie categorie.



Tre anni fa ha fatto parte del progetto Dinamo Academy, risultando miglior realizzatore dell’intera Serie D e trascinando la squadra alla promozione in Serie C. Nell’ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia della Torres, confermandosi tra i migliori marcatori del massimo campionato regionale. Si è distinto anche nella Next Gen Cup LBA, dove nell'ultima annata ha toccato un massimo di 24 punti contro Trapani. Il 2024/25 ha portato in dote anche le sue prime emozioni in Serie A con la Dinamo: l’esordio a Pistoia il 6 aprile, i primi punti contro Brescia, con un perfetto 2/2 dalla lunetta.



Enrico Casu commenta: «È un momento indescrivibile per me. Entrare ufficialmente nei 12 della prima squadra rappresenta un sogno che si realizza, nel palazzetto dove ho iniziato a giocare all’età di tre anni, sempre fedele ai colori della Dinamo. Ogni volta che indosserò questa maglia porterò con me la passione per la mia città, l’amore per la società e il sostegno dei tifosi. L’obiettivo per la prossima stagione è semplice: migliorare ogni giorno, imparare dai miei compagni e dare sempre il massimo per aiutare la squadra, con impegno, energia e spirito di gruppo.»