S.A. 14:20 Il lituano Beliauskas alla Dinamo Il play/guardia lituano classe 1997, proveniente dalla Juventus Utena, formazione del massimo campionato lituano è stato ingaggiato dalla società sassarese



SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna annuncia l’ingaggio di Laurynas Beliauskas, play/guardia lituano classe 1997, proveniente dalla Juventus Utena, formazione del massimo campionato lituano con cui ha affrontato proprio la Dinamo nei Qualifiers di Basketball Champions League disputati lo scorso anno ad Antalya. Giocatore duttile e completo, Beliauskas porta in dote l'esperienza maturata in vari campionati europei (Spagna, Germania, Grecia e Polonia).



«Conosco la Dinamo da tanto tempo e, dopo aver parlato con l’allenatore, mi sono convinto subito: mi è piaciuto il progetto, la visione del club e il mio ruolo all’interno della squadra. Non ho avuto alcun dubbio, ho sentito fin da subito che Sassari era il posto giusto per me. So che ci sono aspettative importanti da parte della società e dei tifosi: darò tutto me stesso per aiutare la Dinamo a tornare protagonista e lottare per i playoff. In questa fase della mia carriera voglio misurarmi con i migliori campionati europei, e l’Italia è certamente tra questi. Sono entusiasta di poter rappresentare un club prestigioso come la Dinamo» le parole del giocatore.



Mauro Sartori, direttore sportivo della Dinamo ha commentato: «Beliauskas si è segnalato come giocatore di talento fin dalle nazionali giovanili della Lituania, e negli anni ha avuto modo di mettersi alla prova in contesti competitivi come i campionati di Spagna, Germania e Grecia. Ha un’ottima visione di gioco, è capace di interpretare il pick and roll, ha un ottimo tiro sugli scarichi e ama attaccare in campo aperto. Siamo convinti che sarà un ottimo collante sul perimetro: ha mostrato fin dall’inizio entusiasmo e voglia di far parte di questo progetto, e per noi questo è un aspetto fondamentale. È un profilo in grado di mantenere lucidità anche nei momenti caldi: lo immaginiamo come una pedina importante nella costruzione della nostra identità di squadra. Con il suo bagaglio tecnico e la sua esperienza, saprà essere un valore aggiunto per il gruppo».