1 agosto 2021 Dario Piga, l´ingegnere che ha conquistato la Svizzera "Alghero nel mondo", le storie di tanti algheresi che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. Il protagonista di oggi è Dario Piga da Lugano



ALGHERO - Dario Piga, algherese di 38 anni, è Professore e Ricercatore Senior presso la Scuola Università della Svizzera Italiana a Lugano, dove insegna e svolge attività di ricerca su temi legati all'Intelligenza Artificiale, alla robotica e al machine learning (apprendimento automatico dai dati ndr). L'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale è stato fondato nel 1988 da Angelo Dalle Molle (ex proprietario dell'Amaro Cynar) e dal 2000 è affiliato alla Scuola Università della Svizzera Italiana. Recentemente è stato riconosciuto come uno dei 10 migliori centri di ricerca sull'Intelligenza Artificiale nel mondo (insieme ad università prestigiose come MIT e Stanford). Nel nostro istituto sono stati inventati (oltre 20 anni fa) gli algoritmi di machine learning che adesso vengono usati dai riconoscitori vocale (Alexa, Siri, Google Home) e dal traduttore automatico di Google.



Prosegue la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.



A quanti anni sei partito/a da Alghero?

A 18 anni. Sono andato a Torino per studiare Ingegneria Meccatronica al Politecnico.



Lugano è stata la tua prima destinazione?

No. Dopo la laurea ho fatto il Dottorato di Ricerca, sempre a Torino. In tutto sono rimasto 9 anni a Torino. Poi sono stato 2 anni in Olanda come ricercatore postdoc, 2 anni a Lucca come assistente professore e poi dal 2017 sono a Lugano.





Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

Senza dubbio il giorno in cui è nata mia figlia Beatrice.



Se non fossi partito cosa avresti fatto?

Non ne ho idea!



Cosa porteresti di Lugano ad Alghero?

Confermo il mito della Svizzera come Paese ordinato, pulito e perfetto. Ma è proprio questo che non porterei mai ad Alghero. Alghero, cosi' come tutte le città italiane, sono belle e uniche perchè non sono perfette. Da Lugano porterei invece il sostegno che arriva dalle istituzioni alle persone (di qualunque fascia di età) che vogliono avviare una qualunque attività (lucratica, sportiva, umanitaria, etc.). Grazie a questi sostegni, si crea valore e si genera un circolo virtuoso. Nuove persone si trasferiscano a Lugano (o piu' in generale in Svizzera), le aziende collaborano tra di loro, si sviluppanno costantemente nuovi progetti innovativi, etc.



Cosa porteresti di Alghero a Lugano?

I ritmi e lo stile di vita di una città di mare italiana.





Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

Non ora.



Un incontro inatteso con un concittadino…

Nel 2010, durante il dottorato, sono stato 3 mesi a Bruxelles. In un supermercato ho visto un ragazzo con una faccia conosciuta perchè era al liceo scientifico come me. Forse uno o due anni piu' piccolo di me. Io lo guardavo per essere sicuro fosse lui, e lui guardava me. E' lui che si è avvicinato e mi ha chiesto se fossi di Alghero. E' stato molto emozionante. In quell'istante, per il solo fatto di venire entrambi da Alghero, sembrava fossimo stati amici da una vita, mentre invece non sapevo (e non so tuttora) neanche il nome. Non mi è capitato piu' di rivederlo.



Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

Il cortile di casa mia, e la mia famiglia d'origine.



Dove ti vedi fra 10 anni?

Quando l'Alghero Calcio giocava in serie D e in Seconda Divisione, nel girone Nord, seguivo le trasferte tra Lombardia e Piemonte. Visto che Lugano dista pochi kilometri dal confine con l'Italia, spero tra 10 anni di poter portare mia figlia le domeniche allo stadio a tifare l'Alghero.



Nella foto: Dario Piga