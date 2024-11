Cor 2 agosto 2021 Ryanair: l´Alghero-Bologna decolla alle 3 Decollo alle 3 del mattino per l´Alghero-Bologna della Ryanair. All´origine di tutto un cambio velivolo ed il probabile ritardo accumulato durante la giornata. Odissea per i numerosi passeggeri prenotati



ALGHERO - Nottata in aeroporto e volo in piena notte per i numerosi passeggeri prenotati domenica sull'Alghero-Bologna operato dalla compagnia irlandese Ryanair. Il volo previsto alle 23.25 ha accumulato poco meno di quattro ore di ritardo: decollo effettivamente avvenuto soltanto alle 3 del mattino, quando in molti ormai iniziavano a perdere la pazienza. All'origine di tutto un cambio velivolo per un problema ed il probabile ritardo accumulato nelle numerose coincidenze dal vettore richiamato durante la giornata. Comprensibile il nervosismo dei numerosi passeggeri prenotati.