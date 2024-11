G.P. 3 agosto 2021 Latte Arborea, tour nelle spiagge sarde Da lunedì 9 agosto tour promozionale in 18 spiagge sarde per il latte arborea con lo nuovo yogurt A.Yo vaccino-ovino. In 18 località balneari tre team con promoter offrano ai bagnanti l´innovativo yogurt Arborea.



ORISTANO - Partirà lunedì 9 agosto la campagna di promozione di Latte Arborea per far conoscere lo yogurt A.Yo a isolani e turisti, nel periodo clou delle vacanze. Dal 9 al 14 agosto, in 18 località balneari tra le più apprezzate e frequentate dell'Isola, tre team con promoter e mezzi brandizzati, offrano gratuitamente ai bagnanti l'innovativo yogurt Arborea. A.Yo coniuga l’unione di due filiere con latte 100% sardo, raccolto per la componente vaccina dalle 200 imprese socie di Arborea e, per quella ovina, da un selezionato gruppo di allevatori della cooperativa Cao di Oristano.



«Il tour promozionale si iscrive nella strategia di comunicazione che accompagna la promozione di A·Yo sia in Sardegna che in Penisola. spiega Stefano Reali, responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo Arborea - Basata su un piano di comunicazione integrato, prevede promozioni in store con degustazioni, eventi a tema e investimenti in attività di influencer marketing e di advertising online e offline.» Il nuovo Yogurt è già presente negli scaffali delle maggiori insegne della grande distribuzione italiane: è lo yogurt creato da un mix di latte vaccino e ovino, che coniuga le proprietà nutrizionali del primo con la carica proteica naturale del secondo.



Le spiagge coinvolte nell'iniziativa di Latte Arborea: La Pelosa Stintino, Le Bombarde e il Lido ad Alghero, Castelsardo, Balai a P. Torres, San Giovanni di Sinis (Cabras), La Cinta San Teodoro, Pittulongu a Olbia, Santa Teresa Gallura, Capriccioli ad Arzachena, Palau, Cala Liberotto a Orosei, Campus Villasimius, Tuerredda a Teulada, Porto Pino a S. Anna Arresi, Chia (Domus de Maria), e il Poetto di Cagliari e Quartu.