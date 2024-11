Cor 4 agosto 2021 Trofeo del Corall, vele latine ad Alghero La manifestazione organizzata dal Lega Navale di Alghero in collaborazione col Consorzio del Porto, si è pregiata della sponsorizzazione del vicino Yacht Club Alghero, nel segno di una rinvigorita collaborazione



ALGHERO - Un gradevole vento di ponente a maestrale capace di portare ristoro alla calura che da giorni imperversava, ha accolto le nove imbarcazioni armate a vela latina, suddivise in due categorie, gozzi e lance che domenica primo agosto si sono sfidate nel golfo di Alghero, per conquistare il trofeo del Corall 2021. La manifestazione organizzata dal Lega Navale di Alghero in collaborazione col Consorzio del Porto, si è pregiata della sponsorizzazione del vicino Yacht Club Alghero, nel segno di una rinvigorita collaborazione delle due associazioni, riconosciute tra le più attive e meritorie dell’intera Sardegna nell’attività velica.



Il campo di regata con partenza a nord della Maddalenetta, boa al vento distante un miglio nei pressi di Punta Negra e offset da percorrere due volte per un totale di 4,5 miglia è stato scelto anche come preparazione al Campionato Regionale di Vela Latina che si disputerà nelle stesse acque il 3, 4 e 5 settembre prossimi, per il quale sono attese imbarcazioni provenienti da Campania, Calabria e Sicilia. Nella prima delle due prove in programma, con la miglior partenza, Ishtar dichiara subito le sue intenzioni. Solo Domenico II reagisce di velocità, seguito da Gloria di Miche Mura, Annina e le altre. Il vento oscilla di 15 gradi a sinistra e a destra. La scelta del bordo è importante per abbreviare il percorso di bolina e mantenere la pressione sulle vele. Ishtar non sbaglia quasi nulla e taglia per prima il traguardo precedendo Domenico II, la lancia di Luigi Scotti, portacolori della marineria stintinese, Gloria e Nonna Irene di D, Pintus.



Annina 1920, il gozzo restaurato dalla Sezione di Alghero della LNI, per il cedimento di una impiombatura rompe l’albero ed è costretta al ritiro, mentre Sant’Anna, il piccolo gozzo di Franco Velli si difende bene arrivando davanti a Marcella di Antonio Peru e Rafael di Raffaele Cattogno. Il rinforzare del vento fino a 14 nodi induce alcuni equipaggi a rinunciare alla seconda prova e rientrare in porto. Solo cinque prendono il via e nuovamente Ishtar conduce le danze; qualche incertezza in poppa non impediscono al gozzo di Giorgio Macciocu di confermare il primato sulla linea di arrivo precedendo Domenico II, Gloria, Sant’Anna e Lucia.



Con due primi posti, Ishtar si aggiudica il podio della categoria Gozzi e pone la prima ipoteca sul Trofeo del Corall che verrà assegnato all’imbarcazione che primeggerà in tre edizioni. Domenico II conquista il primo posto nella categoria Lance. Il presidente della LNI Franco Carossino e Pier Paolo Carta, presidente dello Yacht Club Alghero che ha ospitato la festa degli equipaggi, hanno premiato i partecipanti in un clima di ritrovata allegria ed entusiasmo. Per la classe regina del mare il prossimo appuntamento è “Vele Latine a Stintino” il 28 e 29 agosto. A pochi giorni di distanza, il 3, 4 e 5 settembre inizieranno le sfide per coronare il campione di Sardegna 2021 ad Alghero.



Nella foto: la premiazione con Giorgio Macciocu (Ishtar) e i due presidenti Franco Carossino (Lni)e Pier Paolo Carta (Yca)