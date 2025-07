S.A. 8:49 Il libro di Daniela Ranieri ad Alghero Daniela Ranieri scrive di politica e di cultura sul Fatto Quotidiano. Appuntamento martedì 29 luglio alle 21,00 nello spazio all´aperto della libreria Cyrano



ALGHERO - Martedì 29 luglio alle 21,00 la giornalista e scrittrice Daniela Ranieri sarà ad Alghero, ospite dello spazio all'aperto della libreria Cyrano (Via Vittorio Emanuele, 11) per presentare il suo ultimo libro "Il rottamato. Antropologia di Matteo Renzi" appena pubblicato dalle edizioni Paper First. Dialogherà con l'autrice Elias Vacca. Daniela Ranieri scrive di politica e di cultura sul Fatto Quotidiano. Ha scritto Tutto cospira a tacere di noi (2012), AristoDem. Discorso sui nuovi radical chic (2013), Mille esempi di cani smarriti (2015) e l'apprezzatissimo romanzo Stradario aggiornato di tutti i miei baci (2021) tutti per Ponte alle Grazie.



Il libro: Quando il sindaco di Firenze Matteo Renzi appare sulla scena nazionale, ospite in giubbotto di pelle da Maria De Filippi su Canale5, si solleva una fresca brezza di novità. Il “Rottamatore”, come si fa chiamare, promette di rimpiazzare i dinosauri del Pd, ferraglia da portare allo sfasciacarrozze. Novello Napoleone a cavallo di una Smart, incarna lo Spirito del Tempo: ma è il “Royal Baby” (come lo battezza Giuliano Ferrara), o un contafrottole velocista e rapace (“il Bomba” era il suo soprannome da giovane)? E quali valori incarna? Daniela Ranieri descrive l’Antropologia di Renzi: un mondo fatto di potere, narcisismi, torsioni democratiche, riforme incostituzionali, sperpero di soldi pubblici, cortigiani, marketing, pubblicità, slogan e politiche neoliberiste sullo sfondo di un’Italia agiata innamorata di lui e di un’altra che arranca sotto il peso del fallimento della globalizzazione. Il “renzismo” non è stato solo metodo, ma un mondo valoriale, un’epica su cui Renzi fondò una piccola post-democrazia dei selfie, dei tweet, dello storytelling: dalla gloria del 40,8% alle Europee del 2014, passando per il referendum del 2016 con cui 20 milioni di italiani respinsero la sua Costituzione fiorentina, al sabotaggio del Conte-2 sotto pandemia con i suoi retroscena inediti. Ma chi è oggi e cosa vuole il capo del non-partito Italia Viva, col 2% dei voti? E che lavoro fa: il conferenziere globe-trotter a gettone, il senatore della Repubblica italiana, o l’affarista al soldo del regime saudita?