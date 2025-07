Cor 18:31 Alghero: Si rifà l´asfalto a Maria Pia Avviati sulla litoranea di Maria Pia ad Alghero i lavori di manutenzione straordinaria con l’asfaltatura di viale 1 Maggio: previsti giorni caldissimi per la viabilità. Fine lavori preventivata per il 31 luglio



ALGHERO - Le belle notizie ad Alghero arrivano sempre a metà: Avviati a Maria Pia i lavori di manutenzione straordinaria con l’asfaltatura di viale 1 Maggio; un intervento evidentemente necessario e urgente, che però arriva nel ben mezzo dell'estate, il periodo notoriamente più trafficato dell'anno. Con l’Ordinanza Dirigenziale n. 503 del 21/07/2025, il Servizio Sicurezza e Vigilanza del Comune di Alghero, disciplina in via temporanea la circolazione nel tratto compreso tra via Liguria e la rotatoria con viale Burruni e la ex SS127bis, per consentire l’esecuzione dell’opera che, nello specifico, prevede interventi di fresatura, bitumatura, sollevamento e messa in quota di caditoie e chiusini.



«L'avvio di questo cantiere è necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità stradale», ha dichiarato il Sindaco Raimondo Cacciotto. «Abbiamo chiesto e ottenuto che le lavorazioni più invasive si svolgessero principalmente nelle ore notturne per limitare i disagi e ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. Siamo consapevoli che, in piena stagione, un’opera del genere possa creare malumori, ma chiediamo a tutti un po’ di collaborazione e pazienza, perché tra pochi giorni avremo un viale più sicuro, funzionale e decoroso, con un riordino della viabilità e della segnaletica».



Per ragioni di sicurezza e per agevolare i lavori delle macchine operatrici, è vietata la sosta lungo tutto l’asse stradale, ad eccezione delle aree subito in prossimità, come ad esempio il parcheggio dello Chalet. Il transito veicolare nella fascia diurna (dalle 7:00 alle 17:30) prevederà restringimenti e senso unico alternato a vista, divieti di sosta mirati con limite di 30 km/h, mentre nella fascia serale/notturna (dalle 22:00 alle 8:00) si applicherà il divieto di transito per tutti i veicoli, salvo i mezzi operativi, il divieto di sosta su entrambi i lati e il limite di 30 km/h in avvicinamento al cantiere.