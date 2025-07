S.A. 8:45 JazzAlguer porta in scena Emma Smith Dall’Inghilterra arriva una delle artiste più attese, Emma Smith che salirà sul palco del Quarter, giovedì 24 luglio alle 21.30 insieme a Jamie Safir al piano, Jack Tustin al basso e Luke Tomlinson alla batteria



ALGHERO - Il palco del Quarter nel cuore della città di Alghero si prepara ad ospitare una delle artiste più talentuose e attese di questa ottava edizione di JazzAlguer. Giovedì 24 luglio dall’Inghilterra arriva Emma Smith per il decimo appuntamento della rassegna organizzata dalla Bayou Club Events. Dall’Inghilterra arriva una delle artiste più attese, Emma Smith che salirà sul palco del Quarter, giovedì 24 luglio alle 21.30 insieme a Jamie Safir al piano, Jack Tustin al basso

e Luke Tomlinson alla batteria. Vincitrice del Parliamentary Jazz Award come “Vocalist of the Year” e tra i cinque finalisti della 12a edizione della Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition Emma Smith è una delle stelle emergenti del jazz contemporaneo.



Con una carriera già ricca di esperienze prestigiose, ha calcato palcoscenici iconici, dalla Royal Albert Hall di Londra ai più rinomati jazz club internazionali. Ha collaborato e registrato con artisti del calibro di Michael Bublé, The Quincy Jones Orchestra, Jeff Goldblum, Bobby McFerrin e Gregory Porter, costruendo una solida reputazione come interprete potente ed espressiva sulla scena jazz mondiale. “Se cercate un nome per il futuro, non aspettate troppo prima di bussare alla porta di Emma Smith” – The Telegraph.