Mario Tozzi ospite da ResPublica

ALGHERO - Venerdì 6 agosto ad Alghero, nell'ambito del suo ciclo di incontri con l'autore, il collettivo ResPublica ospiterà il geologo Mario Tozzi per la presentazione del suo libro "Uno scomodo equilibrio. Uomini, virus e pandemie".



L'evento, organizzato in collaborazione con la Libreria Il Labirinto, si terrà alle 18.30 presso Piazza Pino Piras, con accesso regolamentato dalle normative anti-Covid in vigore. Al termine della presentazione si darà spazio alle domande e interventi del pubblico.



Mario Tozzi è primo ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche. È presidente del Parco regionale dell’Appia Antica ed è membro del Consiglio scientifico del WWF. Nel 2021 festeggia vent’anni di conduzione di programmi televisivi (su Rai Tre «Terzo Pianeta» e «Gaia»; su La7 «Atlantide», «Allarme Italia» e «La gaia scienza»; su Rai Uno «Fuori Luogo»). Attualmente conduce su Rai Tre il programma di divulgazione scientifica «Sapiens - Un solo pianeta» ed è ospite fisso a «Kilimangiaro». Per la radio conduce «Green Zone» (RadioUno Rai). Scrive su «La Stampa». Ha collaborato con «National Geographic», «Vanity Fair» «Oasis». Tra i suoi libri ricordiamo Italia segreta (2008), Pianeta Terra ultimo atto (2012), Tecnobarocco (2015), Paure fuori luogo (2017), L’Italia intatta (2018) e Com’è nata l’Italia (2019).



