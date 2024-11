G.P. 5 agosto 2021 Mattarella sceglie Alghero per le vacanze Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella trascorrerà le sue vacanze ad Alghero. Non si conosce ancora il luogo dove soggiornerà il Presidente e neanche le presunte date del soggiorno nella Riviera del Corallo



ALGHERO – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella trascorrerà le sue vacanze ad Alghero. Per ora non è certo, ma pare che il Capo dello Stato dovrebbe essere ospitato in una struttura militare dove trascorrerà qualche giorno di riposo durante la pausa estiva. Non si conosce ancora il luogo in cui soggiornerà il Presidente e nemmeno le presunte date del soggiorno nella Riviera del Corallo.



Mattarella era venuto nel settembre scorso a Sassari alle commemorazioni per il decimo anniversario della scomparsa del presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. La scelta della destinazione delle sue “ferie” dipenderà dal calendario degli impegni connessi all'evolvere della situazione politica nazionale.



Lo scorso anno, Sergio Mattarella scelse di non trascorrere le “classiche” vacanze estive nell’arcipelago della Maddalena e di restare più vicino al cuore del Paese e di spendere le vacanze estive ad appena 25 chilometri da Roma, nella residenza presidenziale di Castel Porziano. Le vacanze in Sardegna erano solo rimandate, dopo che per due anni consecutivi scelse la Maddalena. Come i suoi predecessori Ciampi e Napolitano precedentemente scelse la provincia di Bolzano per il suo riposo estivo, insieme a figli e nipoti ha alloggiato nel Centro addestramento alpini di Selva di Val Gardena.