G.P. 5 agosto 2021 Due chiamate d´imbarco a Porto Torres



PORTO TORRES - Su richiesta della “Compagnia italiana di navigazione SPA” in qualità di società armatrice della motonave “Athara”, è indetta la chiamata urgente d’imbarco in data 9 agosto di un cameriere e un garzone di camera.



I marittimi interessati, in possesso delle qualifiche richieste, in regola con tutti i corsi previsti dalla Stcw 95, sono invitati a presentarsi presso l’ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di porto di Porto Torres il giorno 9 agosto alle ore 10 muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità.