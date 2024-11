G.P. 5 agosto 2021 Peghin viaggia in Trenino Jazz Rocce Rosse Blues festeggia trent’anni di musica: domenica 8 agosto con Marcello Peghin. Trenino Jazz in partenza alle ore 8 da Arbatax. Lunedì 23, Marcello Peghin, sarà nel cuore dell’Anglona per Musica sulle Bocche



NUORO - Un'invasione musicale apre Rocce Rosse Blues nell’edizione del 2021: dopo il blues di Moses nel viaggio in treno targato 2020, quest’anno la navigazione “per le alte vette” della XXX edizione si avventura fra i flutti del jazz per attraversare il vasto arcipelago delle percussioni. Domenica 8 agosto dalle 8.00 fino al tardo pomeriggio sarà la chitarra nelle mani di Marcello Peghin ad accompagnare il viaggio con una giornata del Festival a bordo del Trenino Verde della Sardegna in collaborazione con Arst, sulle rotaie dell’antica ferrovia. Cornice dell’evento il porto di Arbatax, le colline ogliastrine, gli argini del lago di Santa Lucia e i monti del Gennargentu fino alla stazione di Gairo Taquisara da cui ripartire poi alla scoperta di un altro palcoscenico quello di Osini Vecchio e del Museo a Cielo Aperto di Maria Lai a Ulassai. Zigzagando fra le geografie della strada ferrata e della musica, il Festival Rocce Rosse Blues sarà nuovamente il punto di incontro fra culture e artisti, tra esplosioni, sussulti, palpiti con cuore, urgenza e creatività questa volta nel segno del jazz.



Il porto di partenza è, fisicamente e idealmente, la stazione di Arbatax a bordo il compositore e arrangiatore Marcello Peghin chitarrista conosciuto ed apprezzato tanto nell’ambito della musica colta come nella musica improvvisata. Le sue chitarre incontrano un appuntamento ormai tradizionale del Festival: il concerto ferroviario, che accompagnerà il pubblico con un percorso musicale e gastronomico grazie alle stazioni curate dall’Info Point Sardegna. Tra gli incontri del percorso lungo 62 km il tour pomeridiano nei vecchi borghi della Valle del Pardu e le opere di Maria Lai.



C’è un battito irresistibile che accende il cuore di Rocce Rosse Blues ogni volta che il festival sale sul Trenino Verde della Sardegna: ritmo e improvvisazione, blue note, poliritmia, ci trascina in un viaggio nel jazz che sulle strade ferrate dell’Ogliastra celebra i suoi strumenti onnipresenti in tutte le culture musicali del pianeta, in ogni genere e stile. Lunedì 23, Marcello Peghin, sarà nel cuore dell’Anglona per Musica sulle Bocche, si torna nei territori dell’entroterra a Laerru alle 18.30 alla stazione l'appuntamento con il chitarrista. Laerru meta turistica che unisce la presenza di numerosi e interessanti siti archeologici alla natura rigogliosa, ricca di fonti e grotte, una foresta pietrificata e una particolarissima produzione artigianale legata alla lavorazione della radica nota in tutto il mondo.



Nella foto: Marcello Peghin