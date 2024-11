G.P. 5 agosto 2021 Monni a Tortoli con "Gli amici di Emilio" Ospite del "Venerdì letterario", domani venerdì 6 agosto la scrittrice Graziella Monni con il suo romanzo "Gli amici di Emilio". Appuntamento alle 21 nel giardino della biblioteca comunale di Tortolì



TORTOLI - Secondo appuntamento del Venerdì Letterario. Piccolo Festival del libro, evento promosso dall'Assessorato Comunale alla Cultura, in collaborazione con l'Associazione Simul, il 6 agosto 2021. L'ospite della serata sarà la scrittrice Graziella Monni che presenterà il suo romanzo "Gli amici di Emilio".



L'autrice dialogherà con la giornalista Giusy Ferreli. La location, è l'accogliente giardino della biblioteca comunale, in via Vittorio Emanuele 23. L'appuntamento è alle 21. Considerato il numero limitato di posti a sedere, è consigliata la prenotazione al numero 0782 600792. L'evento segue le disposizioni per il contenimento del covid-19.