Cor 5 agosto 2021 Ryanair apre l´Alghero-Lisbona Dal 1 novembre il volo bisettimanale tra la Riviera del corallo ed il Portogallo. Partenze il lunedì e il venerdì. Biglietti già in vendita dalla compagnia low cost irlandese



ALGHERO - Lieta novità in casa Sogeaal per la stagione invernale dell'aeroporto internazionale di Alghero. Dal 1 novembre sarà aperto il volo bisettimanale tra la Riviera del corallo e Lisbona. La tratta sarà operativa nelle giornate di lunedì e venerdì fino al 25 marzo 2022. Per la stagione winter 2021-2022, il collegamento con la città portoghese si aggiunge a quelli già annunciati dalla compagnia low cost irlandese per Madrid e Bruxelles ed agli interni su Bologna, Bari, Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Pisa e Treviso (Venezia). • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat