Cor 7 agosto 2021 Piazza-latrina e l´Inps fugge Alghero rischia di perdere anche l´ufficio territoriale dell´Inps dopo la chiusura dell´Agenzia delle Entrate: la denuncia dei consiglieri comunali algheresi di minoranza che sottolineano la gravità della situazione



ALGHERO - «Non solo l’agenzia delle entrate, ma anche l’Inps di Alghero rischia di chiudere. Entrambi gli uffici centrali avevano ottenuto dalla Giunta Bruno, con importanti interventi finanziari, adeguati e ristrutturati locali comunali per svolgere l’attività nella nostra città e per non costringere gli algheresi a recarsi a Sassari, come lo Stato aveva già stabilito. Nel caso dell’Inps in Piazza dei Mercati, già chiusa ad inizio estate per il ripristino di “adeguate condizioni degli ambienti di lavoro”, gli otto dipendenti dell’agenzia da tre settimane sono nuovamente in smart working e gli utenti non possono più recarsi di persona negli uffici di Piazza dei Mercati. Il servizio dell’Inps è unicamente garantito mediante ricontatto telefonico o riscontro mail. È molto probabile che la direzione generale a Roma decida di trasferire già dal prossimo mese i dipendenti di Alghero nella sede di Sassari, chiudendo definitivamente l’agenzia più importante della provincia dopo quella del capoluogo. Gli svantaggi naturalmente sono innumerevoli e riguardano pensionati, beneficiari di indennità di disoccupazione e bonus, di servizi comunque importanti per una vasta platea di utenti. Pare che le ragioni siano addebitali a una mancata risposta dell’amministrazione Conoci su interventi di protezione (cancello, portone e altre misure) per colmare una situazione insostenibile, creata ancora una volta da episodi di maleducazione e incivilità che regnano in quella piazza e che farebbero somigliare gli esterni dell’ufficio pubblico a una latrina, con palese inidoneità alla funzione che l’Inps deve garantire a livello di decoro e tutela sanitaria e ambientale per dipendenti e utenti. Chiediamo al Sindaco di intervenire con prontezza per evitare che oltre all’Agenzia delle Entrate si possa perdere anche l’Inps, riducendo Alghero a periferia di Sassari». Lo scrivono i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi che ritornano sulle indecorose condizioni in cui si ritrova da diverso tempo la Piazza dei Mercati di Alghero.