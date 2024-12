S.A. 9 agosto 2021 Alghero Marathon pluripremiata ad Uri L’Alghero Marathon ha conquistato il Memorial Livia avendo totalizzato il punteggio più alto tra le società presenti. Prossima appuntamento per gli amanti della corsa sarà “Dal Mare alla montagna” il 22 agosto



ALGHERO - La canicola estiva non ferma gli amatori della corsa. Sabato scorso ad Uri, in occasione della terza sagra del carciofo estivo, si è disputata la ventiduesima edizione della corsa su strada Corri Uri, sesto memorial Livia. Ad organizzare la gara podistica l’Atletica San Giovanni e la Pro Loco di Uri. Per diverse edizioni l’appuntamento aveva spazio in calendario nel mese di marzo ma negli ultimi quattro anni (non si corse nel 2020) ha trovato una nuova collocazione ad inizio agosto con partenza

serale per evitare le alte temperature.



Nonostante il via alle ore 20 il termometro sabato sera segnava ancora 31 gradi. Partenza ed arrivo dalla piazza Alisa con percorso ad anello di 900 metri da ripetere per sette volte per gli uomini (6,300 km totali) e cinque per le donne (4,500km). Fondo stradale in asfalto misto a lastricato con continue variazioni altimetriche. Prima della partenza delle categorie senior hanno trovato spazio gli esordienti, ragazzi, cadetti e junior. Il giovane Andrea Marras dell’Alghero Marathon si è aggiudicato il primo posto tra gli esordienti maschili M10 sulla

distanza dei 600 metri. La trasferta nella vicina Uri ha garantito al sodalizio algherese cinque podi tra i seniores.



Nella categoria SF50 doppietta delle bluerunners con Giovanna Panai al primo posto e Daniela Zedda al secondo. Le stesse atlete si sono classificate rispettivamente quinta e nona nella classifica assoluta femminile. Dopo la mezza maratona di Verona di metà giugno, Giovanna Panai aveva disputato le gare in notturna di Saccargia e Ploaghe. In campo maschile ritorno alle competizioni per Angelo Tiloca che si è classificato al secondo posto tra gli SM40 alle spalle del

vincitore Antonio Dongu dell’Atletica Ozieri. Nella stessa categoria ottavo posto per Claudio Barbero, new entry societaria. Podio per Luigi Ruiu che ha concluso la gara degli SM55 al secondo posto dietro Giovanni Murru dell’Atletica Porto Torres e terzo posto di categoria SM65 per Giulio Sanna.



Presenti alla Corri Uri anche Lorenzo Caria e Giacomo Carboni (quinti e ottavi negli SM45) e Giuseppe Baffo quinto SM50. L’Alghero Marathon ha conquistato il Memorial Livia avendo totalizzato il punteggio più alto tra le società presenti. Prossima appuntamento per gli amanti della

corsa sarà la più che faticosa “Dal Mare alla montagna” con partenza dalla spiaggia di Poglina (km 8) ed arrivo a Villanova Monteleone. Rispetto al canonico orario serale delle scorse edizioni sabato

22 agosto la partenza è stata anticipata alla mattina.



Nella foto: gli atleti dell'Alghero Marathon