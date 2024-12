G.P. 10 agosto 2021 Ricordando Dante a Villa Edera Oggi, martedì 10 agosto alle ore 19.30 a Villa Edera, Ricordando Dante nel decennale della Notte coi poeti. Organizza Associazione Salpare, Nemapress Edizioni in collaborazione con Associazione culturale Orion



ALGHERO - Il 10 agosto alle ore 19,30 nel parco di Villa Edera ricorre il decennale della Notte coi poeti, iniziata nel 2012 per ricordare il centenario della morte di Giovanni Pascoli nel giorno della sua famosissima poesia dedicata alla notte di San Lorenzo. Oggi, a settecento anni alla morte di Dante le letture delle poesie saranno dedicate al Sommo Poeta.



Appuntamento ad Alghero, nel parco di Villa Edera, via Biasi n.21, alle ore 19,30. Organizza Associazione Salpare, Nemapress Edizioni in collaborazione con Associazione culturale Orion. Leggeranno i loro versi: Antonello Collendachise , accompagnato dalla fedele ukulele, Marisa Castellini, Massimiliano Fois, Domenico Marras, Antoni Canu, Margherita Lendini, Angela Baldino, Antonio Pibiri, Cinzia Paolucci.



Conduce e coordina Neria De Giovanni che presenterà per l’occasione i volumi di Elvia Franco “Dante nostro contemporaneo”. I canti dell’Inferno e I canti del Purgatorio, pubblicati dalla Nemapress, unica voce femminile nel panorama degli esegeti danteschi. Seguendo le disposizioni anti COVID ingresso permesso soltanto a chi esibisce il green pass, con obbligo di mascherina indossata sempre. Si prega di arrivare in anticipo per permettere il controllo all’ingresso contingentato. Confermare a 3neria@gmail.com, cell. 3203462657.