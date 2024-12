G.P. 10 agosto 2021 "Corriamo a Tissi" al via mercoledì Mercoledì, 11 agosto, tutto pronto per la gara podistica “Corriamo a Tissi 2021”. Con inizio alle ore 21.00, un percorso particolarmente suggestivo, ricco di saliscendi, che attraverserà anche il centro storico.



TISSI - La gara podistica che partirà l’11 agosto è inserita nel circuito di gare denominato “Trail & Road Runners CUP” organizzata dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica “Trail & Road Runners ASD APS”, con il Patrocinio del Comune di Tissi. Con inizio alle ore 21.00 partirà da Via Roma (slargo adiacente la Chiesa di Santa Vittoria) , sulla distanza di 5 km, in un circuito cittadino di 2,5 km nelle strade del paese da ripetersi due volte.



Un percorso particolarmente suggestivo, ricco di saliscendi, che attraverserà anche il centro storico. Come da protocolli federali atti al contenimento del contagio da coronavirus, gli atleti partiranno singolarmente con un distanziamento di 30” uno dall’altro consentendo agli atleti la condizione ottimale per correre in sicurezza. «Vogliamo continuare a sostenere e promuovere i valori dello sport”- spiega il sindaco GianMaria Budroni - Sarebbe davvero un bel successo se si ripetesse l’organizzazione della maratonina dei 3 Comuni, di cui Tissi ha un bellissimo ricordo» conclude il sindaco Budroni.



Sarà il successo degli atleti italiani alle olimpiadi, sarà la particolare predisposizione dei giovani tissesi, sta di fatto che dopo anni di assenza dalle corse su strada a Tissi, si respira nuovamente quell’aria di running. L’obiettivo è quello di riattivare e rilanciare la maratonina dei 3 comuni e magari estenderla ad altri comuni del Coros, nei quali ci sono numerose società sportive che allevano atleti di grande talento.