Il Fatto: a Punta Giglio c´è il «trucco»

Nella foto: l'articolo de Il Fatto Quotidiano su Punta Giglio ALGHERO - "Sardegna, il progetto per l’albergo nel parco naturale a punta Giglio e il “trucco” della destinazione d’uso come semplice foresteria". E' il titolo a più colonne de "Il Fatto Quotidiano" nell'edizione odierna, nell'articolo che porta la firma del giornalista Luigi Franco, a ripercorrere con dovizia di particolari il lungo iter di approvazione del progetto del "Rifugio di Mare" che proprio in questi giorni dovrebbe vedere la luce dopo le opere di riqualificazione effettuate dalla cooperativa Il Quinto Elemento.Nuova ribalta nazionale per Alghero e Punta Giglio. Dopo la contestata presa di posizione di Mario Tozzi su "La Stampa", col titolo che parlava di «ecomostro sulla falesia» nonostante non vi fosse alcuna modifica strutturale negli edifici, ne alcuna nuova costruzione, oggi è la volta del quotidiano diretto da Peter Gomez a pubblicare una dettagliata inchiesta sulla vicenda che da mesi tiene banco non solo in Riviera del Corallo. Proprio Tozzi in queste ore, dopo aver visitato Punta Giglio e parzialmente ritrattato la sua posizione, è al centro della discussione per aver causato danni all’immagine del Parco di Porto Conte e al sistema turistico algherese, con l'ex sindaco di Alghero che si domanda chi potrà risarcire la collettività per quelle «improvvide dichiarazioni» [ LEGGI ].L'articolo delarriva a pochi giorni dalla conferenza di servizi programmata per il 12 agosto che dovrebbe dare il definitivo via libera all'apertura della struttura sulla falesia di Alghero, nonostante la netta contrapposizione del Comitato Punta Giglio libera che si oppone con tutte le forze al progetto, tanto da aver interessato con dettagliati esposti la Procura della Repubblica di Sassari che sulla questione ha aperto un fascicolo d'indagini.Nella foto: l'articolo desu Punta Giglio