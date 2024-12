video Cor 13 agosto 2021 Mattarella sulla Palinuro in rada a Capo Caccia Il Capo dello Stato in visita sulla Nave Scuola della Marina Militare Palinuro, da qualche giorno nella Baia di Porto Conte ad Alghero. Le immagini



ALGHERO - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la Nave Scuola della Marina Militare Palinuro, comandata dal Capitano di Fregata Antonio Strina, in navigazione nella rada di Alghero. Mattarella è stato accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone. Guarda e condividi il video su Alguer.tv