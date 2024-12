Cor 13 agosto 2021 Giustizia, Partito Radicale in tour ad Alghero Presente una delegazione composta dal tesoriere del Partito Radicale Irene Testa insieme a Giacomo Melilla e da una ampia delegazione di militanti ed iscritti



ALGHERO - Da stasera (venerdì) alle 18.00 una delegazione del Partito Radicale composta dal tesoriere del Partito Radicale Irene Testa sarà ad Alghero per una settimana insieme a Giacomo Melilla e da una ampia delegazione di militanti ed iscritti. Sarà l’occasione per far firmare i sei quesiti sulla giustizia. Il 15 agosto la delegazione del Partito Radicale visiterà il carcere di Alghero.



Elenco dei tavoli dove sarà possibile firmare per il Referendum Giustizia Giusta:

13 agosto 2021, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, in Piazza Sulis

14 agosto 2021, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, in Piazza Civica

15 agosto 2021, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, in Lungomare Barcellona

16 agosto 2021, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, in Bastioni Marco Polo

17 agosto 2021, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, Lungomare Barcellona

18 agosto 2021, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, in Bastioni Pigafetta

19 agosto 2021, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, in Via Carlo Alberto, (Piazza ginnasio)