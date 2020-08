Red 12:18 Scrutatori Referendum: via alla manifestazione di interesse La domanda dovrà essere trasmessa entro venerdì 28 agosto. Lunedì 31, nella Sala Consiglio di Porto Torres, è in programma il sorteggio pubblico







I cittadini interessati dovranno presentare all'Ufficio Elettorale un'apposita domanda, accompagnata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente firmata e dalla fotocopia di un documento d'identità valido. La domanda deve essere trasmessa entro venerdì 28 agosto, esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo web elettorale@comune.porto-torres.ss.it o, qualora si è in possesso di una casella di Posta elettronica certificata, alla casella pec demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it. Non saranno prese in considerazione le domande già presentate dal 2 al 6 marzo, per cui i cittadini interessati dovranno presentare una nuova domanda utilizzando sempre il modello allegato alla presente comunicazione.



Una volta verificati i requisiti dei candidati, la Commissione procederà al sorteggio pubblico che si terrà lunedì 31, alle 16, nella sala del Consiglio comunale. I documenti utili alla presentazine della domanda si possono trovare nell'avviso pubblico sul sito internet. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 079/5008032 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18. Commenti PORTO TORRES – E' stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres, nella sezione “Avvisi e scadenze”, la manifestazione per la nomina a scrutatore di seggio. La Commissione Elettorale comunale ha stabilito, in occasione del referendum costituzionale e delle elezioni suppletive per il Senato di domenica 20 e lunedì 21 settembre, di nominare gli scrutatori di seggio tramite un sorteggio pubblico riservato ai disoccupati iscritti all'albo degli scrutatori del Comune di Porto Torres.I cittadini interessati dovranno presentare all'Ufficio Elettorale un'apposita domanda, accompagnata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente firmata e dalla fotocopia di un documento d'identità valido. La domanda deve essere trasmessa entro venerdì 28 agosto, esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo web elettorale@comune.porto-torres.ss.it o, qualora si è in possesso di una casella di Posta elettronica certificata, alla casella pec demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it. Non saranno prese in considerazione le domande già presentate dal 2 al 6 marzo, per cui i cittadini interessati dovranno presentare una nuova domanda utilizzando sempre il modello allegato alla presente comunicazione.Una volta verificati i requisiti dei candidati, la Commissione procederà al sorteggio pubblico che si terrà lunedì 31, alle 16, nella sala del Consiglio comunale. I documenti utili alla presentazine della domanda si possono trovare nell'avviso pubblico sul sito internet. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 079/5008032 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.