video Cor 23 luglio 2021 Referendum eutanasia, liberi fino alla fine



Al via anche ad Alghero la campagna referendaria per una eutanasia libera. Punti raccolta firme in varie parti della città. ieri banchetto in Largo San Francesco. Le parole di Salvatore Umanu e Valdo Di Nolfo in piazza insieme a numerosi giovani