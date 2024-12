Cor 9 agosto 2021 Eutanasia: Perantoni, domani in piazza ad Alghero Lo rende noto il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, deputato M5S, il quale spiega che la propria scelta di supportare l´iniziativa vuole essere uno stimolo ulteriore all’iter parlamentare in corso



ALGHERO - «Nel tardo pomeriggio di domani, martedì 10 agosto, sarò in piazza San Francesco ad Alghero al tavolo di raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale. Sono migliaia i volontari che in tutta Italia hanno organizzato banchetti a sostegno dell'iniziativa, a conferma dell’orientamento favorevole della società civile ad una legge che consenta a chi è affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche insopportabili, di poter scegliere liberamente di interrompere la propria vita». Lo rende noto il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, deputato M5S, il quale spiega che la propria scelta di supportare l'iniziativa «vuole essere uno stimolo ulteriore all’iter parlamentare in corso. A luglio, infatti, una lunga serie di audizioni e non poche difficoltà, è stato approvato il testo base sul fine vita, che recepisce la sentenza della Consulta sui limiti che consentono l’accesso alle pratiche mediche di interruzione della vita». Al tavolo di raccolta firme sarà presente anche Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, tra i promotori del referendum "Eutanasia legale - liberi fino alla fine". Prima dell'impegno algherese, Perantoni si recherà in visita con il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli nelle zone recentemente colpite dagli incendi.