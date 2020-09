Cor 9:19 Sì al 67%, l´Isola si taglia 9 parlamentari Vince nettamente il fronte del Sì in Sardegna al Referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari: nell´Isola non saranno più 17 deputati ma 11, non più 8 senatori ma 5. Votanti al 35,71%



Sì" al referendum costituzionale per ridurre i deputati dagli attuali 630 a 400 e i senatori da 315 a 200.



Nell'Isola i votanti sono stati 484.661 (il 35,71%), schede nulle 1.560 e schede bianche 1.058. Solo la Sicilia ha riportato un'affluenza alle urne più bassa tra tutte le regioni d'Italia.



La prima conseguenza per la Sardegna sarà il taglio netto degli eletti alla prossima tornata elettorale per il Parlamento: non saranno più 17 deputati ma 11, non più 8 senatori ma 5. Tutto il resto dipenderà dalla nuova legge elettorale e dai regolamenti parlamentari che saranno approvati. Commenti SASSARI - 66,84%. Con questo dato la Sardegna dice "" al referendum costituzionale per ridurre i deputati dagli attuali 630 a 400 e i senatori da 315 a 200.Nell'Isola i votanti sono stati 484.661 (il 35,71%), schede nulle 1.560 e schede bianche 1.058. Solo la Sicilia ha riportato un'affluenza alle urne più bassa tra tutte le regioni d'Italia.La prima conseguenza per la Sardegna sarà il taglio netto degli eletti alla prossima tornata elettorale per il Parlamento: non saranno più 17 deputati ma 11, non più 8 senatori ma 5. Tutto il resto dipenderà dalla nuova legge elettorale e dai regolamenti parlamentari che saranno approvati.