Recital di Drusilla Foer al Quarter

ALGHERO - Tra parole e note con “Eleganzissima” - l'affascinante recital di Drusilla Foer in cartellone giovedì 19 agosto alle 21 a Lo Quarter di Alghero, venerdì 20 agosto alle 21 all'Anfiteatro “Mario Ceroli” di Porto Rotondo ad Olbia e infine sabato 21 agosto alle 21 in piazza Eleonora d'Arborea a Oristano per una breve e intensa tournée inserita nella programmazione dell'Estate 2021 nell'ambito della Stagione di Prosa Musica Danza e Teatro Circo organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



Sotto i riflettori l'aristocratica Drusilla Foer - creatura nata dalla fantasia di Gianluca Gori, raffinata maestra di stile e regina del jet set internazionale, con frequentazioni importanti e interessanti nel mondo dello spettacolo e della cultura - che (si) racconta quasi sfogliando le pagine di un diario tra incontri indimenticabili e aneddoti curiosi. Storia di «una vita straordinaria, vissuta fra la Toscana, Cuba, l'America e l'Europa, e costellata di frequentazioni e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile» con un'antologia di canzoni per restituire le atmosfere delle diverse città europee e del mondo e le emozioni legate a singoli, preziosi istanti di un'esistenza movimentata nel segno dell'eleganza e della bellezza.



Sulle note di brani celeberrimi, da “The Sound of Music” dal fortunato e omonimo musical di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, a “Un uomo e una donna” di Francis Lai, dalla colonna sonora del celebre film di Claude Lelouch, all'ammaliante “O que tinha de ser” di Tom Jobim e Vinicius de Moraes e l'emblematica “Life on Mars?” di David Bowie, tra citazioni di Amy Winehouse e Giuni Russo, Giorgio Gaber e Enzo Jannacci, Lelio Luttazzi ed Elton John, Don Backy e perfino Charlie Chaplin, fino alle romanze di Francesco Paolo Tosti e Gabriele D'Annunzio e alle canzoni di Milly, Drusilla Foer si lascia trasportare dai ricordi e conduce il pubblico nel suo universo scintillante, nei salotti dell'alta società e nei locali più alla moda del momento.



Sul palco con l'artista, che ha fatto della classe e dello charme, della soave perfidia e di uno giocoso snobismo la sua cifra inconfondibile, due musicisti - Loris Di Leo (che ha curato anche gli arrangiamenti dello spettacolo) al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e sax - cui è affidata la colonna sonora di una performance intrigante, tra strali satirici e battute pungenti accanto a momenti struggenti, velati di sottile malinconia.



Nella foto: Drusilla Foer