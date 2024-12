Cor 17 agosto 2021 Alghero: doppio De Gregori poi Rkomi Settimana di grandi concerti nell´Arena Rugby Maria Pia di Alghero. Oggi e mercoledì il doppio live di Francesco De Gregori, il 20 agosto l´atteso concerto con Rkomi, il giovane rapper milanese



ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero per una nuova settimana di grandi concerti presso l'Arena Rugby Maria Pia. Oggi e mercoledì il doppio live di Francesco De Gregori, il 20 agosto l'atteso concerto con Rkomi. Giovane rapper milanese, all'anagrafe Mirko Manuele Martorana, uno dei talenti più convincenti della scena rap e cantautorale italiana arriva ad Alghero con un concerto da subito sold out. Nelle prossime ore, grazie alle nuove disposizioni arrivate dallo staff, è prevista una riapertura della vendita di biglietti che consentirà a molti dei fan di assistere al live organizzato in collaborazione con Insula Events e Fondazione Alghero.



Nato e cresciuto nei quartieri popolari di Calvairate a Milano, Rkomi si affaccia sulla scena nel 2014 con “Calvairate MixTape” un EP che racchiude in sette brani, scritti insieme agli amici e rapper Tedua e Izi, il racconto della vita nella periferia milanese. Nel 2016 pubblica l’Ep debutto “Dasein Sollen” un progetto indipendente cosí potente da attirare immediatamente l’attenzione del pubblico e della critica. I riconoscimenti arrivano senza troppe attese: se con “Aeroplanini di Carta” vince il disco di platino, viene ulteriormente premiato un anno dopo con la sottoscrizione del contratto con l’etichetta Roccia Musica di Shablo e Marracash.



Con “Io in terra” (Thaurus – Universal – 2017) fa un ulteriore passo in avanti verso la definizione del suo stile unico e inimitabile. Bastano quattordici tracce scritte con un linguaggio moderno sapientemente ibridato da sonorità classiche, per fargli ottenere in poche settimane il disco d’oro e quello di platino per il brano “Apnea” featuring Marracash e Noyz Narcos. Dopo la pubblicazione dell’Ep “Ossigeno”, la sua transizione verso sonorità più universali, sfumate e ricche di influenze comincia nel 2019 con l’album “Dove gli occhi non arrivano” . In questo disco, ricco di prestigiose e variegate collaborazioni con i big della musica italiana, propone un sound meno hip hop e un po’ più fuori dagli schemi che abbraccia nuovi flow e il pop d’autore.



Con “Taxi Driver“, pubblicato con Islanda Record nell’aprile 2021 e diventato disco d’oro dopo un solo mese dalla sua uscita, Rkomi si spinge ancora più lontano addentrandosi con sicurezza nel cantautorato. Il titolo spiega molto bene il concept del progetto: come un tassista Rkomi accompagna ciascuno dei suoi compagni di viaggio verso la propria destinazione, entra nelle loro storie e nel loro mondo senza mai perdere la propria identità. Il singolo estratto “Ho spento il cielo” con Tommaso Paradiso, è un ottimo esempio di come le liriche introspettive ed eteree dell’artista milanese possano sposarsi perfettamente con le melodie pulite e testi di grande potenza espressiva. Tra le altre collaborazioni ricordiamo infine gli artisti Sfera Ebbasta, Chiello_FSK, Ernia, il carissimo amico e produttore Dardust, Gazzelle, Ariete, Irama, Gaia, artiste emergenti di grandissimo valore come Roshelle e esordienti quasi assoluti come Tommy Dali.