I Tres sul palco del Baretto

SASSARI - Il trio T.R.E.S. è un’amicizia che dura oltre 30 anni ed è capace di scatenare 3mila watt di purissima energia. Tre musicisti italiani di grande esperienza, ciascuno con un percorso artistico importante, in Italia e all’estero. Domenica 03 agosto alle ore 20 questa miscela esplosiva made in Veneto implementata con estro USA, salirà sul palco del Baretto di Porto Ferro per coinvolgere la competente, variegata e appassionata platea della baia in un’esperienza che rappresenta il connubio perfetto tra tradizione blues e energia rock contemporanea, il tutto permeato di forte legame alla scena americana.



Le tre anime di T.R.E.S. sono Roberto Luti (chitarra e voce), Simone Luti (basso) e Rolando Cappanera alla batteria. Insieme formano un trio ad altissimo impatto, con un sound che fonde soul, blues, rock e jam session psichedeliche. Il loro live è un viaggio musicale senza confini, carico di groove, tecnica e cuore: tre musicisti veri, abituati ai grandi palchi e alle piccole osterie, capaci di toccare l’anima del pubblico con ogni nota e potenzialmente “devastanti” se lo sfondo dello show è uno dei tramonti più intensi dell’Isola Sardegna. La loro forza è il live: spettacoli intensi, vivi, con brani che nascono e si trasformano sul palco, tra assoli e improvvisazioni che fanno vibrare il pubblico. Il tutto affonda le radici nei First Experience - formazione blues nata nel 1990 - divenuta celebre per aver aperto (giovanissimi) il Pistoia Blues Festival di sua maestà B.B. King. Dopo anni di carriere parallele, i tre si sono riuniti nel 2008, e oggi propongono un progetto maturo, autentico, vissuto.