JazzAlguer: Stella Cole a Lo Quarter

ALGHERO - Entra sempre più nel vivo l’ottava edizione di JazzAlguer che si prepara ad ospitare un’altra cantante americana dal grande talento. L’undicesimo appuntamento della rassegna vedrà protagonista la giovane Stella Cole, pronta ad incantare il pubblico del Quarter. Ad accompagnarla sul palco Angelo Lazzeri alla chitarra, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria. Il 2 Agosto alle 21.30, arriva sul palco del Quarter Stella Cole, giovane e talentuosa cantante americana, originaria dell’Illinois che si è formata sulla scena musicale di New York dal grande seguito social che si esibisce interpretando una raccolta di classici in una varietà di contesti, tra cui molti con un'orchestra arrangiata dal pluripremiato Alan Broadbent.



Con canzoni rese famose da Barbra Streisand ("When the Sun Comes Out") e Judy Garland ("The Boy Next Door" e una classica reinterpretazione di "Over the Rainbow") a Billie Eilish ("My Future") e Audrey Hepburn ("Moon River" ovviamente!) la Cole si è affermata sicuramente come una delle performer più eclatanti del 2024. Quando si ascolta per la prima volta, si rimane immediatamente colpiti dal suo tono ricco e dal suo straordinario controllo vocale. Ciò che è particolarmente raro in Stella Cole è la sua capacità di interpretare canzoni originariamente pensate per attori di Broadway in un modo diretto ed estremamente personale, collocandola fra i più grandi interpreti del repertorio contemporaneo. Ad accompagnarla sul palco di JazzAlguer Angelo Lazzeri alla chitarra, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria.



Nella foto di (Timofey Kabanov):