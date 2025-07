S.A. 13:00 I Groove dei Ciumba Electric Gumbo a Porto Ferro Al calar del sole di giovedì 31 luglio: sul palco del Baretto di Porto Ferro il groove colorato di Chicago Blues & Hotch Potch Blues dei Ciumba Electric Gumbo, ensemble nato nel nord est italiano ma radicato nella grande tradizione Blues americano



SASSARI - BlueSunset Festival, quinta tappa e traguardo fissato al calar del sole di giovedì 31 luglio: sul palco del Baretto di Porto Ferro il groove colorato di Chicago Blues & Hotch Potch Blues dei Ciumba Electric Gumbo, ensemble nato nel nord est italiano ma radicato nella grande tradizione Blues americana. «Per essere più Blues di così i Ciumba Electric Gumbo trio avrebbero dovuto avere passaporto Usa e Chicago come luogo di nascita - scherza Danilo Cappai, anima del BlueSunset, che lancia la nuova proposta in musica del festival per festeggiare il giro di boa della manifestazione giunta alla sua nona edizione -. Loro sono del nord est d’Italia, ma hanno l’anima nel Mississippi e le dita intrise di Muddy Waters, Little Walter e un pizzico d’ambiente da palco vecchio stile. Il tramonto lo mette Porto Ferro, il groove ce lo mettono loro». I Ciumba Electric Gumbo sono Luca “Ciube” Aliberti (voce e chitarra), Umberto “Grandpa” Baggiani all’armonica e Vincenzo Barattin (batteria:). Li qualificano come esponenti dell’Hotch Potch Blues, qualcuno li definisce un guazzabuglio elettrico, crudo e viscerale. Loro sono guide esperte d’un viaggio musicale da Memphis a New Orleans, con ritorno a casa garantito solo se pronti a ballare senza sosta e sognare.