S.A. 11:50 Danyart New Quartet in concerto ad Alghero Danyart New Quartet in concerto ad Alghero con “Fiori e Tempeste”, Sabato 2 agosto alle ore 21 al Chiostro di San Francesco di Alghero. Il quartetto propone un repertorio di brani originali che uniscono una forte componente emotiva a un’attenta ricerca compositiva e improvvisativa



ALGHERO - Sabato 2 agosto alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco ad Alghero, il Danyart New Quartet si esibirà in un concerto unico, presentando dal vivo il progetto “Fiori e Tempeste”, album uscito per l’etichetta Isula Factory e distribuito da Believe e IRD. Guidato dal sassofonista e compositore Daniele Ricciu, in arte Danyart, il quartetto propone un repertorio di brani originali che uniscono una forte componente emotiva a un’attenta ricerca compositiva e

improvvisativa. “Fiori e Tempeste” è un’opera di musica cantautorale senza parole, che si ispira a

discipline come storia, politica, sociologia, arte figurativa, cinema, archeologia, scienza e astronomia. Attraverso otto tracce originali, il disco sviluppa un linguaggio che fonde jazz contemporaneo, free jazz, musica colta europea e improvvisazione radicale, con una costante attenzione al valore della melodia.



I brani si costruiscono su strutture aperte, in cui i temi si evolvono in improvvisazioni modali e cromatiche, spesso svincolate da un tempo definito, con momenti di silenzio e rarefazione che

amplificano l’impatto emotivo. Il quartetto è composto da Daniele Ricciu al sax tenore e alle composizioni, Simone Sassu al pianoforte, Lorenzo Sabattini al contrabbasso e Antonio Argiolas alla

batteria. Quattro musicisti dalla forte personalità artistica e dall’esperienza trasversale, capaci di dar vita a un dialogo musicale intenso e profondo, in cui ogni strumento contribuisce alla narrazione collettiva. Il concerto rappresenta un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo un ensemble che ha già attirato l’attenzione della critica specializzata e di importanti trasmissioni radiofoniche nazionali.



Tra le numerose recensioni ricevute, spiccano le parole del clarinettista Marco Colonna, che descrive così il progetto: «La musica di questo quartetto è onesta. Vibra di forza espressiva, accoglie la tradizione del jazz e la sposa con una narrazione urgente. Il suono del sax tenore si fa grido di umanità e le composizioni esprimono la dualità del nostro vivere: fragilità individuale e orrore globale. In questa musica sento un messaggio di amore potente». Anche la stampa specializzata ha accolto con entusiasmo l’album: da Jazzitalia a Redapolis Music, da Doppio Jazz a Jazz in Family,

fino a Sa Scena, i giudizi concordano nel riconoscere a “Fiori e Tempeste” una notevole profondità artistica, capace di raccontare la complessità dell’esperienza umana con autenticità, pathos e visione.