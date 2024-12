S.A. 18 agosto 2021 Sabato donazioni di sangue ad Alghero Appuntamento sabato 21 agosto in piazza Pino Piras. Le raccolte proseguiranno con cadenza settimanale per tutto il mese di agosto 2021



ALGHERO – Nuova raccolta di sangue ad Alghero. Sabato 21 agosto dalle ore 8 alle 12, l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale sosterà presso Largo san Francesco in piazza Pino Piras. Le raccolte proseguiranno con cadenza settimanale per tutto il mese di agosto 2021. L'avis invita a donare «come gesto per chi ne ha bisogno», perché «il fabbisogno di sangue non va in vacanza».