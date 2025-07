S.A. 19:58 Emergenza sangue: nuovo appello Prosegue la campagna di raccolta avviata dall´azienda di viale San Pietro per garantire la disponibilità di sacche di sangue



SASSARI – A poco meno di un mese dall'avvio, la campagna #EstateDaDonatore prosegue per sensibilizzare cittadine/i quindi operatrici e operatori della sanità alle donazioni di sangue.

Il flusso di sacche resta ancora insufficiente per far fronte a tutte le necessità chirurgiche e terapeutiche. Per questo l’Aou di Sassari rilancia l’appello: «Grazie a operatori e volontari – afferma il dottor Pietro Carmelo Manca direttore del Servizio Immunotrasfusionale di via Monte Grappa a Sassari – serve il contributo di tutti per evitare blocchi nelle sale operatorie e garantire terapie oncologiche e trasfusioni ai talassemici». L'invito è rivolto così a tutti i cittadini, istituzioni locali per promuovere donazioni di gruppo e iniziative in grado di costruire anche un forte legale solidale.

Ecco dove donare: Centro trasfusionale Aou (Palazzo Rosa, via Monte Grappa), per prenotare chiama: 079 2646462 – 079 2646496. I donatori possono rivolgersi anche all'Avis comunale via Pavese e partecipare alle raccolte itineranti dell'Avis provinciale.