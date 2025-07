S.A. 13:37 Al Civile di Alghero una nuova risonanza magnetica Il macchinario è stato installato nel nosocomio algherese ma deve ancora entrare in funzione. L´appello del consigliere comunale di Noi Riformiamo Alghero Alberto Bamonti



ALGHERO - All'Ospedale Civile di Alghero è stata installata una nuova risonanza magnetica. «E' un traguardo di assoluto rilievo per il nostro sistema sanitario territoriale. Si tratta di un potenziamento tecnologico atteso da tempo, che risponde concretamente ai bisogni quotidiani di pazienti e operatori sanitari. Chi vive dall’interno la complessità della gestione ospedaliera, chi ogni giorno affronta difficoltà strutturali e carenze di risorse, sa quanto sia importante poter contare su strumenti diagnostici all’avanguardia» commenta Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero.



«La disponibilità di una nuova risonanza magnetica è un vero e proprio salto di qualità nell’offerta di servizi sanitari, con effetti positivi immediati sui tempi di attesa, sull’accuratezza delle diagnosi e, soprattutto, sulla dignità delle cure. È fondamentale che la nuova risonanza entri subito in funzione, per tradurre immediatamente questo traguardo in cure più tempestive e servizi più efficienti. Un sentito ringraziamento va a chi ha contribuito con impegno e determinazione al raggiungimento di questo importante obiettivo» conclude il consigliere di maggioranza.