S.A. 21 agosto 2021 Vela, Trofeo Maci ad Alghero Domenica 22 Agosto è in programma la terza regata del Campionato Vento de l’Alguer 2021, XVIII Trofeo Maci, II Memorial Ingegner Antonio Frulio



ALGHERO - Domenica 22 Agosto è in programma la terza regata del Campionato Vento de l’Alguer 2021, XVIII Trofeo Maci, II Memorial Ingegner Antonio Frulio, con la collaborazione del Consorzio del Porto di Alghero, main sponsor del campionato. «L’ingegner Frulio ex presidente della nostra sezione è mancato due anni fa. Ha portato con orgoglio i nostri colori con le sue barche Picka e Picka II, è stato promotore e partecipante delle regate lunghe come l’Alghero-Palma, l’Alghero-Barcellona, l’Alghero-Mahon. Lo ricorderemo durante questo appuntamento insieme alla moglie Maria, che parteciperà conun equipaggio di famiglia su Picka II a questa regata».



L’appuntamento per barche ed equipaggi è al briefing delle ore 10 di domenica 22 Agosto. La partenza in mare alle 12. Al terzo appuntamento del Campionato Vento de l’Alguer i giochi sono ancora aperti anche se indubbiamente la sfida nella Classe SPI è fra Vitamina di Antonello Casu e Gagliarda di Niccolò Patetta mentre nella classe NO SPI Datenandi di Stefano Maccioccu registra senz’altro finora la performance migliore dopo due prove. Bando di regata ed iscrizioni via sul sito. Oltre la premiazione della regata alle 19:00 in sede è prevista la premiazione del Campionato Vento de l’Alguer – Consorzio Porto di Alghero 2020.