Cor 21 agosto 2021 Organistica, è l´ora di Roberto Bonetto Nuovo concerto domenica 22 agosto alle 21 nel Duomo di Alghero nell’ambito della XXI edizione della Rassegna Internazionale Organistica. Organizza dall’associazione Arte in Musica



ALGHERO - Nuovo concerto domenica 22 agosto alle 21 nel Duomo di Alghero nell’ambito della XXI edizione della Rassegna Internazionale Organistica. Ritornano Roberto Bonetto, più volte ospite della Rassegna nelle passate edizioni e virtuoso di fama europea, e lo Juvenilia Ensemble, orchestra d’archi diretta da Alessio Manca. Organizzata dall’associazione Arte in Musica nell’ambito della programmazione del Festival del Mediterraneo, la kermesse gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna - Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni Culturali Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero.



Bonetto eseguirà di Johann Caspar Ferdinand Fischer Passacaglia in Re minore; di Johann Sebastian Bach Komm süßer Tod, komm, selge Ruh! Corale dall'opera Schemellis Gesangbuch, BWV 478 (trascrizione Virgil Fox), Wir gläuben all an einen Gott BWV 680 preludio al Corale dalla Terza Parte dell’opera Clavier-Übung, Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 Corale dalla raccolta dei Sei Corali Schübler; di Heitor Villa-Lobos Bachianas brasileiras Nr. 5 per soprano ed otto violoncelli Aria (Cantilena) - Dança (Martelo) (trascrizione Roberto Bonetto); di Félix Alexandre Guilmant Grand Choeur in Re Maggiore “Alla Händel” Op. 18, Nr. 1; di Eugène Gigout Toccata.



Lo Juvenilia Ensemble invece proporrà di Antonio Vivaldi il Concerto in sol maggiore RV 150 per archi e basso continuo e il Concerto in re maggiore RV 230 per violino obbligato, archi e continuo, nonché Due melodie elegiache per archi di Edvard Grieg. All’ingresso e durante i concerti saranno osservate le prescrizioni sanitarie anti Covid.